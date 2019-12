Zeci de oameni păcăliți de sărbători. Cum vă dați seama dacă ofertele de cazare sunt false

Riscă asta toți cei care se grăbesc să dea un avans serios, pentru că oferta sună prea bine, pentru a fi ratată. Autoritățile vă sfătuiesc ca înainte să faceți orice plată, să verificați cu atenție dacă aceste locuri există și să vă rezervați cazare, doar de pe site-urile specializate, pe care găsiți și recenzii.

Cu astfel de fotografii, proprietarul unei cabane fictive, chipurile din Bușteni, a păcălit zeci de oameni cărora le-a cerut un avans între 2.000 și 2.500 de lei. Unii au reușit să își recupereze banii, alții nu.

Persoană înșelată: „Acea cabană era încă de închiriat cu un preț mai mare și am mai rezervat încă o dată să ne confirmăm că e o minciună.”

Persoană înșelată: „A insistat să ne retragem plângerea pentru că în fond, ne-am recuperat banii, dar i-am zis că nu vom face asta pentru că trebuie să răspundă pentru faptele sale."

Astfel de cazuri sunt tot mai frecvente.

Persoană înșelată: „Făcea o presiune să plătim urgent că așteaptă și alții și că sunt doritori. Prețul ne-a convenit și am adunat în maxim o oră tot avansul, 2500 lei. I-am depus și când am ajuns acasă, m-am uitat mai atent și nu păreau a fi reale. Am început să îl contactăm din nou și nu mai răspundea la telefon."

Specialiștii din domeniu ne sfătuiesc să facem pe detectivii dacă oferta sună prea bine.

Verificați cu atenție unitatea de cazare și nu vă încredeți în ofertele care sunt sub prețul pieței. Apelați la prieteni și cunoscuți care au fost acolo înaintea voastră ori lucrează în turism și își pot da seama dacă oferta este legitimă sau ridică semne de întrebare. Asta pentru că cele mai multe înșelătorii se fac de regulă pe conturi noi sau foarte recente și este esențial să ne interesăm dacă există o vechime a unității de cazare pe acel site și are cât mai multe recenzii.

Adrian Voican, ANAT: „Preferabil optați pentru oferte prin agenții turistice. În acest caz, verificarea este făcută de ele, în baza contractelor semnate. Agențiile au asigurări pentru pachetele vândute, aveți garanția că vacanța vă este protejată."

Avem 2.700 de agenții de turism licențiate și 15.000 de unități de cazare clasificate, iar autoritățile ne sfătuiesc să apelăm la ele. În plus, putem verifica pe turism.gov.ro dacă cel ce se promovează se regăsește în listele oficiale.

În cazul în care achitați un avans și ulterior constatați că ați fost păgubiți, autoritățile vă recomandă să depuneți imediat o plângere la poliție.