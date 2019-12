Mulți se gândesc să-și prelungească sejurul, dar găsesc destul de greu locuri în pensiuni.

Turista: "Foarte frig…e frumos, e frig…e frumos."

Chiar dacă tremura, această doamnă se bucura de privelişte. La fel ca ea, schiorii care au urcat plini de nădejde la Cota 2000 din Sinaia.

Turista: "Cred că nici nu mai trebuie cuvinte, este minunat, a nins, soare, zăpada bună, este frig afară zăpada este rece este minunată. Simţim că e iarnă, în sfârşit!"

Turist: "Profităm acuma de timpul...e bun,...profităm din plin de dimineaţă până seara."

Turist: "E super dar e vânt puternic, îţi afectează vizibilitatea. Dar în rest e bine simţi aşa o diferenţă de 30, nu 20 de grade intre ieri şi astăzi."

Şi Poiana Braşov a fost plină. Zăpada nu este încă bună pentru schiuri, dar săniile prin viteza.

Această familie din Tulcea, bucuroasă de vacanţă la munte, nu uita să-şi salute rudele rămasă acasă.

Atracţia zilei a fost însă gheaţa de pe alei.

Copil: "Este foarte frumos aici, este atmosferă foarte frumoasă."

Turist: "Alunecam, alunecam.

Reporter: V-aţi improvitat aici derdeluş?

Turist: "Păi dacă nu prea e zăpada? Am venit cu copiii şi măcar atât de sărbători"

Aceşti turişti veniţi tocmai din Africa de Sud vizitează pentru prima dată România.

Turist străin: "Am decis să venim aici pentru zăpada. Am fost în Austria, Viena, dar nu era zăpadă deloc, aşa că am venit aici".

Copil străin: "Oamenii sunt foarte de treabă şi mâncarea…îmi place la nebunie".

Încântaţi de iarna noastră sunt şi aceşti americani din Texas.

Turist străin: "Noi în Texas nu avem aşa munţi şi copaci. Sunt doar dealuri şi ferme. E foarte diferit. Şi nu avem deloc zăpada".

Meteorologii vin cu veşti bune: din această noapte va ninge şi chiar va fi viscol în Carpații Meridionali și de Curbură.