Cât plătesc turiștii care vor să schieze pe pârtiile din România. Zona în care stratul de zăpadă depăşeşte un metru

În Predeal a început să ningă încă de vineri noapte, iar turiştii s-au bucurat în sfârşit de pârtii.

Bărbat: "De o lună aştept zăpada. Alunecă bine dar mai trebuie zăpadă pe părţii. Sperăm să mai ningă şi la noapte."

Pentru o urcare pe bandă, schiorii plătesc 5 lei, iar cei care aleg un pachet de 11 urcări plătesc 40 de lei şi primesc bonus 3 urcări.

A fost aglomerat şi derdeluşul. O sanie se închiriază cu 20 de lei.

Bărbat: "Am venit din Bucureşti să căutăm zăpadă. Ne-am bălăcit în apă caldă şi am venit la pârtie de o oră. Am îngheţat, mergem să mâncăm şi iar la săniuş."

După ski, a mers bine şi un pahar de vin fiert.

Bărbat: "Ne încălzim cu vin fiert. E ziua noastră şi ne bucurăm de zăpadă, muzică."

Au fost şi turişti care s-au plimbat prin pădure, cu ATV-ul: 150 de lei pentru o oră.

Ca să deschidă toate pârtiile, administratorii domeniului schiabil din Predeal au pornit şi tunurile de zăpadă.

Cătălin Cîmpean, centrul de informare Preadeal: "Şase tunuri funcţionează. Aici, jos, avem 40 cm, sus vreo 20 dar mai trebuie zăpadă. Sperăm să mă ningă şi clar în noul an să intrăm cu toate pârtiile disponibile."

În Sinaia se schiază deja pe cinci pârtii, iar schipasul pentru o zi costă 145 de lei. Cinci pârtii sunt deschise şi în Azuga.

În Poiana Braşov pârtiile nu au fost deschise oficial. La 1.700 de metri mai mulţi turişti şi-au pus însă schiurile în picioare.

Însă ninsorile nu au adus doar bucurie la munte. Pe unele drumuri s-a circulat destul de greu din pricina zăpezii sau aglomeraţiei.

Șofer: "De la Braşov e aglomerat deja. Dezastru se circulă şi trebuie să ajung în Bucureşti. Sunt poliţişti pe drum dar tot degeaba."

La Bălea Lac, în munţii Făgăraş, stratul de zăpadă depăşeşte un metru. Însă la altitudini mari exista risc de avalanşa, atrag atenţia salvamontiştii.