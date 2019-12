Când se va deschide domeniul schiabil Transalpina Ski Resort. Anunțul autorităților locale

Primarul localităţii, Gabriel Năstăsescu, a precizat că deschiderea pârtiilor de la domeniul Transalpina se va face luna viitoare în primul rând pentru că încă nu este zăpadă suficientă în zonă, iar instalaţiile nu sunt pregătite, autorizarea acestora urmând să înceapă abia săptămâna viitoare, conform Agerpres.

„Intenţia noastră este să deschidem domeniul Transalpina după 1 ianuarie, când va fi şi zăpadă. Am vorbit şi cu administratorul şi săptămâna viitoare aşteptăm să vină o firmă autorizată ca să facă verificările pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor”, a declarat Năstăsescu.

Primarul din Voineasa a menţionat că administratorul pârtiilor a rămas în continuare firma Acomin, cea care a şi construit domeniul schiabil de la Obârşia Lotrului, pentru că la licitaţiile organizate de administraţia publică locală anul acesta pentru desemnarea unui alt administrator nu s-a prezentat nimeni.

În plus, Primăria Voineasa are în continuare datorii către firma Acomin, deşi în primăvara acestui an Ministerul Turismului a dat peste un milion de lei pentru ca domeniul să iasă de sub sechestru, iar administraţia locală din Voineasa se angajase să facă chiar şi alte investiţii, prin care şi instalarea unor tunuri de zăpadă.

Proiectul pârtiei Transalpina Ski Resort a fost realizat în cadrul programului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea Voineasa”, cu finanţare de la Ministerul Turismului, în timpul mandatului Elenei Udrea.

Lucrările au demarat în septembrie 2011, prima pârtie din cadrul proiectului fiind deschisă în decembrie 2012. Valoarea totală a investiţiei se ridica la aproximativ 35 de milioane de euro şi prevedea, printre altele, realizarea unei telegondole, a unui telescaun, a două teleschiuri, precum şi construirea unei parcări supraetajate, pe 5 nivele, cu o capacitate de 400 de autovehicule.

În luna mai 2013, firma constructoare a trecut în conservare pârtia, deşi mai avea de realizat mai puţin de 10 la sută din proiect, şi a dat în judecată Primăria Voineasa pentru recuperarea datoriilor, după ce guvernarea Ponta din acea perioadă a anunţat că nu mai dispune de fonduri pentru continuarea lucrărilor.

În 2014, pârtia a fost pusă sub sechestru, iar firma constructoare a devenit administratorul domeniului.

În 2017, Primăria Voineasa a semnat cu Ministerul Turismului un nou contract de finanţare în valoare de 15 milioane de lei, iar lucrările au fost reluate, în prezent, acestea fiind finalizate în totalitate, potrivit primarului Năsătăsescu.

Domeniul schiabil Transalpina Ski Resort este amenajat pe versantul nordic al munţilor Latoriţei, în apropierea lacului Vidra, la altitudini cuprinse între 1.300 metri şi 1.955 metri. În prezent, în zonă sunt nouă kilometri de pârtii, cea mai lungă având 2.300 de metri. Transportul schiorilor se face cu două telegondole, două teleschiuri şi un telescaun.